Фонд соцстрахування отримав ще 1 млрд грн на виплати лікарняних та декретних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уряд збільшив видатки Фонду соціального страхування України на матеріальне забезпечення на 1 млрд грн за рахунок перевиконання плану по доходам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду.
На засіданні 18 грудня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік. Це друге корегування показників річного бюджету, початкову редакцію якого було прийнято 16 січня 2019 року.
"За напрямом матеріального забезпечення (фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і допомог на поховання) визначено на 1,017 млрд гривень більше, загальна сума видатків склала 15,361 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зміни пов’язані із фактичним перевиконанням статті доходів бюджету Фонду за рахунок, зокрема, понад прогнозованої сплати ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподіленням коштів. Загальні доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в розмірі 25,665 млрд гривень, що більше на 0,996 млрд грн.
"Кошти у розмірі 9,37% від ЄСВ надходять на рахунок Фонду щодня, по мірі сплати страхувальниками єдиного внеску. Усі наявні ресурси направляються Фондом на фінансування страхових виплат і матеріального забезпечення одразу після їх надходження", - зазначили у пресслужбі.
Як раніше повідомлялося в УНН, загалом видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг складали 14,344 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд соцстраху, 20 листопада, призупинив виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду. Виплати відновились 21 листопада.
27 листопада, на засіданні Уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік".