Фонд соцстрахования получил еще 1 млрд грн на выплаты больничных и декретных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Правительство увеличило расходы Фонда социального страхования Украины на материальное обеспечение на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
На заседании 18 декабря Кабинет Министров Украины утвердил изменения в бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год. Это вторая корректировка показателей годового бюджета, первоначальную редакцию которого было принято 16 января 2019 года.
"За направлением материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд гривен больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета Фонда за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определено в размере 25,665 млрд гривен, что больше на 0,996 млрд грн.
"Средства в размере 9,37% от ЕСВ поступают на счет Фонда ежедневно, по мере уплаты страхователями единого взноса. Все имеющиеся ресурсы направляются Фондом на финансирование страховых выплат и материального обеспечения сразу после их поступления", - отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось в УНН, в общем расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг составляли 14,344 млрд грн.
Напомним, Фонд соцстраха, 20 ноября, приостановил выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом Фонда. Выплаты возобновились 21 ноября.
27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год".