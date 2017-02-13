У Мінсоцполітики розповіли про новий принцип формування пенсії

"Ці правила повинні бути незмінні, прості і зрозумілі кожному громадянину України, щоб він міг сам приймати рішення; кожен повинен розуміти, що його майбутня пенсія – це його відповідальність. Новий принцип формування пенсії полягатиме в простій формулі: ти отримуєш стільки, скільки ти вклав. Чим більше вклав – тим більше отримуєш”, - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він також додав, що ресурсом для покриття дефіциту Пенсійного фонду має стати залучення коштів, виведених з тіні, а не збільшення пенсійного віку, яке негативно позначиться на добросовісних платниках єдиного внеску.

Раніше міністр соціальної політики А.Рева повідомив про можливі терміни запровадження пенсійної реформи.



