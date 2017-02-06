Протягом року пенсійна реформа може бути запроваджена – А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева вірить у те, що протягом 2017 року в Україні буде запроваджена пенсійна реформа. Про це він сказав в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
За словами міністра, Мінсоцполітики фактично розробило перший варіант проекту закону про пенсійну реформу.
Після того, зазначив він, як законопроект буде остаточно узгоджений Кабінетом міністрів його внесуть на розгляд Верховної Ради.
“Прогнозувати, що це буде завтра-післязавтра чи через місяць складно. ...Але я сподіваюся і вірю в те, що протягом цього року пенсійна реформа в Україні буде проведена”, — сказав А.Рева.
Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що Міжнародний валютний фонд на даному етапі погодився на те, що можна зняти вимогу про підвищення пенсійного віку.