МВФ на даному етапі погодився зняти вимогу про підвищення пенсійного віку – А.Рева

“На сьогодні в останньому варіанті, які ми маємо від МВФ, вони погодилися з тим, що на даному етапі історичному можна зняти вимогу щодо підвищення пенсійного віку”, — сказав міністр.

Він зазначив, що у нас 26 млн осіб працездатного віку, які здатні платити Єдиний соціальний внесок. Однак, реально сьогодні сплачують ЄСВ 10,5 млн осіб у той час, коли, за останніми підрахунками в Україні 11,2 млн пенсіонерів.

“У нас колосальний резерв щодо кількості тих, хто має платити ЄСВ. У зв’язку з цим, ми ставимо питання: чи потрібно нам штучно зменшувати кількість тих, хто буде пенсію?Звичайно, ні. У нас є можливості збільшення платників до Пенсійного фонду”, — підкреслив міністр.

“Саме на це ми звертали увагу представників МВФ. Саме в цьому полягала наша позиція. Саме тому ми протиставляли логіці, яку нам повідомляли наші колеги з МВФ свою логіку і свої розрахунки”, — резюмував А.Рева.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Міністерство фінансів України разом з Міжнародним валютним фондом розробляє модель пенсійної реформи, яка не передбачає підвищення пенсійного віку “в лоб”.