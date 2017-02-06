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О.Данилюк: з МВФ розробляється модель реформи без збільшення пенсійного віку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство фінансів України разом з Міжнародним валютним фондом розробляє модель пенсійної реформи, яка не передбачає підвищення пенсійного віку “в лоб”. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

О.Данилюк: з МВФ розробляється модель реформи без збільшення пенсійного віку

“Ми зараз опрацьовуємо разом з МВФ модель пенсійної реформи, яка не вимагає збільшення пенсійного віку”, — сказав О.Данилюк.

За його словами, ключовим елементом реформи стане стаж роботи.

“Людина працювала, вона сплачує (податки — ред.) — оце і є ключовим індикатором, тобто ті, хто має стаж, вони, звичайно, будуть мати можливість у цей вік виходити на пенсію. Якщо не маєш стажу — зараз доопрацьовується ця модель. Будуть інші умови”, — сказав О.Данилюк.

За його словами, збільшення пенсійного віку “в лоб” не буде.

“Я вважаю, що така модель також буде підтримана парламентом”, — уточнив міністр, назвавши її справедливою.

Як повідомляв УНН, робота над меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом буде завершена на поточному тижні.

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