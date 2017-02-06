О.Данилюк: з МВФ розробляється модель реформи без збільшення пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство фінансів України разом з Міжнародним валютним фондом розробляє модель пенсійної реформи, яка не передбачає підвищення пенсійного віку “в лоб”. Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми зараз опрацьовуємо разом з МВФ модель пенсійної реформи, яка не вимагає збільшення пенсійного віку”, — сказав О.Данилюк.
За його словами, ключовим елементом реформи стане стаж роботи.
“Людина працювала, вона сплачує (податки — ред.) — оце і є ключовим індикатором, тобто ті, хто має стаж, вони, звичайно, будуть мати можливість у цей вік виходити на пенсію. Якщо не маєш стажу — зараз доопрацьовується ця модель. Будуть інші умови”, — сказав О.Данилюк.
За його словами, збільшення пенсійного віку “в лоб” не буде.
“Я вважаю, що така модель також буде підтримана парламентом”, — уточнив міністр, назвавши її справедливою.
Як повідомляв УНН, робота над меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондом буде завершена на поточному тижні.