А.Данилюк: с МВФ разрабатывается модель реформы без увеличения пенсионного возраста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министерство финансов Украины с Международным валютным фондом разрабатывает модель пенсионной реформы, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста "в лоб". Об этом министр финансов Александр Данилюк заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас прорабатываем вместе с МВФ модель пенсионной реформы, которая не требует увеличения пенсионного возраста", - сказал А.Данилюк.
По его словам, ключевым элементом реформы станет стаж работы.
"Человек работал, он платит (налоги - ред.) - это и является ключевым индикатором, то есть те, кто имеет стаж, они, конечно, будут иметь возможность в этот возраст выходить на пенсию. Если нет стажа - сейчас дорабатывается эта модель. Будут другие условия ", - сказал А.Данилюк.
По его словам, увеличение пенсионного возраста "в лоб" не будет.
"Я считаю, что такая модель также будет поддержана парламентом", - уточнил министр, назвав ее справедливой.
Как сообщал УНН, работа над меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом будет завершена на текущей неделе.