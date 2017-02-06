О.Данилюк: робота над меморандумом між Україною та МВФ буде завершена на поточному тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Робота над меморандумом між Україною і Міжнародним валютним фондому буде завершена на поточному тижні. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Технічні питання – це технічні питання саме по меморандуму, щоб прописати правильно, щоб не було помилок і я думаю, що на цьому тижні він буде завершений",- сказав О.Данилюк.
За його словами, у меморандумі, який підписуватиме Україна і МВФ немає вимог щодо підвищення пенсійного віку для українців.
Нагадаємо, переговори України з Міжнародним валютним фондом перебуває на останніх етапах, обговорюються технічні моменти для отримання чергового траншу.
Раніше голова НБУ В.Гонтарева заявила, що Україна може отримати транш від МВФ на початку лютого.