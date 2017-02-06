А.Данилюк: работа над меморандумом между Украиной и МВФ будет завершена на текущей неделе

"Технические вопросы - это технические вопросы именно по меморандуму, чтобы прописать правильно, чтобы не было ошибок и я думаю, что на этой неделе он будет завершен", - сказал А.Данилюк.

По его словам, в меморандуме, который будет подписывать Украина и МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста для украинцев.

Напомним, переговоры Украины с Международным валютным фондом находится на последних этапах, обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Ранее глава НБУ В.Гонтарева заявила, что Украина может получить транш от МВФ в начале февраля.