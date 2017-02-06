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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Данилюк: работа над меморандумом между Украиной и МВФ будет завершена на текущей неделе

Киев • УНН

 • 6175 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Работа над меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом будет завершена на текущей неделе. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

А.Данилюк: работа над меморандумом между Украиной и МВФ будет завершена на текущей неделе

"Технические вопросы - это технические вопросы именно по меморандуму, чтобы прописать правильно, чтобы не было ошибок и я думаю, что на этой неделе он будет завершен", - сказал А.Данилюк.

По его словам, в меморандуме, который будет подписывать Украина и МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста для украинцев.

Напомним, переговоры Украины с Международным валютным фондом находится на последних этапах, обсуждаются технические моменты для получения очередного транша.

Ранее глава НБУ В.Гонтарева заявила, что Украина может получить транш от МВФ в начале февраля.

Украинские Национальные Новости

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