МВФ на данном этапе согласился снять требование о повышении пенсионного возраста - А.Рева

"На сегодняшний день в последнем варианте, которые мы имеем от МВФ, они согласились с тем, что на данном этапе историческом можно снять требование о повышении пенсионного возраста", - сказал министр.

Он отметил, что у нас 26 млн человек трудоспособного возраста, которые способны платить единый социальный взнос. Однако, реально сегодня платят ЕСВ 10,5 млн человек в то время, когда, по последним подсчетам в Украине 11,2 млн пенсионеров.

"У нас колоссальный резерв по количеству тех, кто должен платить ЕСВ. В связи с этим, мы ставим вопрос: нужно ли нам искусственно уменьшать количество тех, кто будет получать пенсию? Конечно, нет. У нас есть возможности увеличения плательщиков в Пенсионный фонд", - подчеркнул министр.

"Именно на это мы обращали внимание представителей МВФ. Именно в этом заключалась наша позиция. Именно поэтому мы противопоставляли логике, которую нам сообщали наши коллеги из МВФ свою логику и свои расчеты", - резюмировал А.Рева.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины с Международным валютным фондом разрабатывает модель пенсионной реформы, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста "в лоб".