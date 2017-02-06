В течение года пенсионная реформа может быть введена - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева верит в то, что в 2017 в Украине будет введена пенсионная реформа. Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает УНН.
По словам министра, Минсоцполитики фактически разработало первый вариант проекта закона о пенсионной реформе.
После того, отметил он, как законопроект будет окончательно согласован Кабинетом министров его внесут на рассмотрение Верховной Рады.
"Прогнозировать, что это будет завтра-послезавтра или через месяц сложно... Но я надеюсь и верю в то, что в течение этого года пенсионная реформа в Украине будет проведена", - сказал А.Рева.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что Международный валютный фонд на данном этапе согласился на то, что можно снять требование о повышении пенсионного возраста.