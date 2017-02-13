В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина переходит от системы социального обеспечения к системе социального страхования, поэтому пенсия теперь будет формироваться по новому принципу: "ты получаешь столько, сколько ты вложил". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.
"Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения; каждый должен понимать, что его будущая пенсия - это его ответственность. Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил - тем больше получаешь", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Он также добавил, что ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств, выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса.
Ранее министр социальной политики А.Рева сообщил о возможных сроках введения пенсионной реформы.