В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии

"Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения; каждый должен понимать, что его будущая пенсия - это его ответственность. Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил - тем больше получаешь", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также добавил, что ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств, выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса.

Ранее министр социальной политики А.Рева сообщил о возможных сроках введения пенсионной реформы.



