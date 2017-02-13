В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 46094 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 113756 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 119297 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 130638 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149978 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161244 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124513 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139222 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190012 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 292032 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 4590 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 4882 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8000 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 4562 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 8460 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192630 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248098 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449682 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401954 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 487483 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29039 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28625 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43251 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65489 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72459 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии

Киев • УНН

 • 15440 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина переходит от системы социального обеспечения к системе социального страхования, поэтому пенсия теперь будет формироваться по новому принципу: "ты получаешь столько, сколько ты вложил". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

В Минсоцполитики рассказали о новом принципе формирования пенсии

"Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решения; каждый должен понимать, что его будущая пенсия - это его ответственность. Новый принцип формирования пенсии будет состоять в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил - тем больше получаешь", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также добавил, что ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств, выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса.

Ранее министр социальной политики А.Рева сообщил о возможных сроках введения пенсионной реформы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29