У Міносвіти хочуть обмежити кількість заяв абітурієнтів на "бюджет"

“Як висновок (цьогорічної вступної компанії — ред.) з наступного року ми внесемо зміни до умов прийому, і буде доцільно залишити лише 5 заяв на бюджет... Кількість спеціальностей не буде обмежена, можна буде подати 5 заяв на 5 спеціальностей”, — сказала Гриневич.

За її словами, не має потреби подавати 7 заяв, тому що 6-й і 7-й пріоритет практично не працює.

Нагадаємо, рекомендації на бюджет отримали 60 354 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування).