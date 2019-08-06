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У Міносвіти хочуть обмежити кількість заяв абітурієнтів на "бюджет"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство освіти та науки планує змінити умови прийому в заклади вищої освіти та зменшити кількість заяв, які можуть одночасно подавати абітурієнти з 7 до 5. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Як висновок (цьогорічної вступної компанії — ред.) з наступного року ми внесемо зміни до умов прийому, і буде доцільно залишити лише 5 заяв на бюджет... Кількість спеціальностей не буде обмежена, можна буде подати 5 заяв на 5 спеціальностей”, — сказала Гриневич.

За її словами, не має потреби подавати 7 заяв, тому що 6-й і 7-й пріоритет практично не працює.

Нагадаємо, рекомендації на бюджет отримали 60 354 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування).

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