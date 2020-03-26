У Міноборони запевнили, що зриву щодо харчування у ЗСУ немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ніякого зриву з безперебійним харчуванням Збройних сил України не відбувається, Міноборони досягнуло домовленостей з діючим постачальником. Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Міністерство оборони України поділяє стурбованість свідомих громадян щодо забезпеченості наших воїнів вчасним та якісним харчуванням, з приводу чого хочемо висловити наступне: по-перше, про жодний зрив харчування Збройних Сил України не йдеться”, — зазначив Марценюк.
За його словами, 16 березня компанія-переможець торгів по закупівлі послуги організації харчування для небойових частин ЗСУ відмовилась укладати відповідні договори, посилаючись на пандемію коронавірусу, в тому числі.
“Дана ситуація поставила під загрозу харчування близько 250 небойових частин ЗС України (близько 30% від усього складу, що харчується). Проте в результаті екстренно вжитих заходів Міноборони було досягнуто домовленостей з діючими постачальниками харчування у згадані військові частини щодо продовження постачання”, — додав Марценюк.
Окрім того він зазначив, що потреби харчувати військовослужбовців силами місцевих органів виконавчої влади немає.
“Потреба в таких заходах відсутня і не передбачається. Але усвідомлюючи категоричну недопустимість зриву харчування військовослужбовців, Міноборони та Тил ЗС України довели до командирів відповідних військових частин алгоритм дій по взаємодії з органами місцевої влади у разі настання таких екстрених, хоча й малоймовірних, ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, Міноборони переводить певну кількість військових частин на харчування за каталогом, інші будуть харчуватись з використанням аутсорсингу, оскільки через карантин суб’єкти господарювання відмовляються укладати контракти в рамках аутсорсінгу.