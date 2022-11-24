У Міноборони закликали "військових експертів" уникати хайпу на туманних прогнозах щодо ходу війни

Цитата

«Не заважайте військовим порадами, як вести військові дії. Повірте, вони професіонали, і результати їхньої роботи і стійкості ви всі бачите вже дев’ять місяців», - сказала Маляр під час брифінгу.

Деталі

За її словами, всією повнотою інформації для прогнозування володіє виключно військове командування України, все інше – це домисли та напівправда.

Вона також закликала громадян не допомагати ворогу:

• публікуючи місця прильотів;

• зазначаючи назви звільнених населених пунктів;

• поширюючи фейки з афілійованих до рф каналів.

«Впевнена, що ці прості дії по силам кожному з нас. Водночас хочу наголосити, що такі прохання не мають нічого спільного з цензурою! Мова йде про безпеку мирного населення та військових, які виконують завдання. Тож поспіх та розголос тут зовсім недоречні. Варто проявити терпіння та дочекатись приємних новин», - зазначила Маляр.

Доповнення

Раніше Ганна Маляр заявляла, що коментарі «військових експертів» про дії українських військових в момент активної фази повномасштабної війни вже час заносити у список 11-м гріхом.