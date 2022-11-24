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У Міноборони закликали "військових експертів" уникати хайпу на туманних прогнозах щодо ходу війни

У Міноборони закликали "військових експертів" уникати хайпу на туманних прогнозах щодо ходу війни

Київ • УНН

 • 563775 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міноборони закликає численних «військових експертів» уникати хайпу на оцінках та туманних прогнозах щодо ходу війни. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, яку цитує пресслужба Міноборони, передає УНН.

Цитата

«Не заважайте військовим порадами, як вести військові дії. Повірте, вони професіонали, і результати їхньої роботи і стійкості ви всі бачите вже дев’ять місяців», - сказала Маляр під час брифінгу.

Деталі

За її словами, всією повнотою інформації для прогнозування володіє виключно військове командування України, все інше – це домисли та напівправда.

Вона також закликала громадян не допомагати ворогу:

• публікуючи місця прильотів;
• зазначаючи назви звільнених населених пунктів;
• поширюючи фейки з афілійованих до рф каналів.

«Впевнена, що ці прості дії по силам кожному з нас. Водночас хочу наголосити, що такі прохання не мають нічого спільного з цензурою! Мова йде про безпеку мирного населення та військових, які виконують завдання. Тож поспіх та розголос тут зовсім недоречні. Варто проявити терпіння та дочекатись приємних новин», - зазначила Маляр.

Доповнення

Раніше Ганна Маляр заявляла, що коментарі «військових експертів» про дії українських військових в момент активної фази повномасштабної війни вже час заносити у список 11-м гріхом.

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