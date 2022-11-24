В Минобороны призвали "военных экспертов" избегать хайпа на туманных прогнозах о ходе войны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Минобороны призывает многочисленных «военных экспертов» избегать хайпа на оценках и туманных прогнозах о ходе войны. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которую цитирует пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Цитата
«Не мешайте военным советами, как вести военные действия. Поверьте, они профессионалы, и результаты их работы и устойчивости вы все видите уже девять месяцев», - сказала Маляр во время брифинга.
Детали
По ее словам, всей полнотой информации для прогнозирования владеет исключительно военное командование Украины, все остальное – это домыслы и полуправда.
Она также призвала граждан не помогать врагу:
• публикуя места прилетов;
• указывая названия освобожденных населенных пунктов;
• распространяя фейки из аффилированных к рф каналов.
"Уверена, что эти простые действия по силам каждому из нас. В то же время хочу подчеркнуть, что такие просьбы не имеют ничего общего с цензурой! Речь идет о безопасности мирного населения и военных, выполняющих задачи. Поэтому спешка и огласка здесь совсем неуместны. Стоит проявить терпение и дождаться приятных новостей", - отметила Маляр.
Дополнение
Ранее Анна Маляр заявляла, что комментарии «военных экспертов» о действиях украинских военных в момент активной фазы полномасштабной войны уже пора заносить в список 11-м грехом.