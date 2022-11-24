В Минобороны призвали "военных экспертов" избегать хайпа на туманных прогнозах о ходе войны

Цитата

«Не мешайте военным советами, как вести военные действия. Поверьте, они профессионалы, и результаты их работы и устойчивости вы все видите уже девять месяцев», - сказала Маляр во время брифинга.

Детали

По ее словам, всей полнотой информации для прогнозирования владеет исключительно военное командование Украины, все остальное – это домыслы и полуправда.

Она также призвала граждан не помогать врагу:

• публикуя места прилетов;

• указывая названия освобожденных населенных пунктов;

• распространяя фейки из аффилированных к рф каналов.

"Уверена, что эти простые действия по силам каждому из нас. В то же время хочу подчеркнуть, что такие просьбы не имеют ничего общего с цензурой! Речь идет о безопасности мирного населения и военных, выполняющих задачи. Поэтому спешка и огласка здесь совсем неуместны. Стоит проявить терпение и дождаться приятных новостей", - отметила Маляр.

Дополнение

Ранее Анна Маляр заявляла, что комментарии «военных экспертов» о действиях украинских военных в момент активной фазы полномасштабной войны уже пора заносить в список 11-м грехом.