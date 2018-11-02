У Міноборони розповіли, які ракетні комплекси тестують на Херсонщині

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На військовому полігоні у Харсонській області до навчань Сил Протиповітряної оборони залучені зенітно-ракетні комплекси, які стоять на озброєнні ЗСУ і які проходять стадію випробувань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.