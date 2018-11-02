У Міноборони розповіли, які ракетні комплекси тестують на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На військовому полігоні у Харсонській області до навчань Сил Протиповітряної оборони залучені зенітно-ракетні комплекси, які стоять на озброєнні ЗСУ і які проходять стадію випробувань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Сьогодні на державному полігоні „Ягорлик“ у Херсонській області тривають бойові стрільби зенітних ракетних комплексів малої та середньої дальності”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, зокрема, відбулись визначальні відомчі випробування ЗРК С-125-2Д1. Також було продовжено державні випробування модернізованого ЗРК “Оса-АКМ”, бойові стрільби ЗРК “Бук-М1” та спеціальні стрільби зенітних ракетних систем С-300В1.
Водночас із залученням провідних спеціалістів підприємств оборонної промисловості проводиться перевірка технічного стану зенітних ракетних комплексів “Куб”, “Тор” та ракет до них.
Нагадаємо, 1 листопада на державному випробувальному полігоні “Ягорлик” у Херсонській області почалися бойові стрільби та випробування зенітних ракет.
Через ракетні випробування, які пройдуть у Херсонській області, закрили повітряний простір над Чорним морем.