В Минобороны рассказали, какие ракетные комплексы тестируют в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На военном полигоне в Харсонський области к учениям сил противовоздушной обороны привлечены зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении ВСУ и которые проходят стадию испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сегодня на государственном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области продолжаются боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в частности, состоялись определяющие ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1. Также было продолжено государственные испытания модернизированного ЗРК "Оса-АКМ", боевые стрельбы ЗРК "Бук-М1" и специальные стрельбы зенитных ракетных систем С-300В1.
Одновременно с привлечением ведущих специалистов предприятий оборонной промышленности проводится проверка технического состояния зенитных ракетных комплексов "Куб", "Тор" и ракет к ним.
Напомним, 1 ноября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных ракет.
Из-за ракетных испытаний, которые пройдут в Херсонской области, закрыли воздушное пространство над Черным морем.