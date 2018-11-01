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На полігоні у Херсонській області стартували ракетні випробування

На полігоні у Херсонській області стартували ракетні випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. На державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області почалися бойові стрільби та випробування зенітних ракет. Про це повідомив прес-центр Командування Повітряних сил Збройних сил України, передає УНН.

"Сьогодні, 1 листопада, на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" у Херсонській області розпочалися бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності", – йдеться в повідомленні.

До проведення цього заходу залучаються екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил ЗСУ, а також підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ.

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"З метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань, бойові обслуги підрозділів відпрацьовують практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям-безпілотним літальним апаратам", – уточнили у Командуванні.

Зазначено, що бойові стрільби проходять "виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, з суворим дотриманням усіх норм міжнародного права". У командуванні додали, що в рамках підготовки до стрільб прорахували ризики та вжили всі заходи безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробувань.

"Будь-які спроби втручання та звинувачення української сторони у створенні загроз для населення та об’єктів інфраструктури в зоні виконання практичних пусків зенітних керованих ракет може здійснюватися виключно з метою провокації", – зазначили у Командуванні.

Нагадаємо, через ракетні випробування, які пройдуть у Херсонській області, планують закрити повітряний простір над Чорним морем.

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