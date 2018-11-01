На полигоне в Херсонской области стартовали ракетные испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных ракет. Об этом сообщил пресс-центр Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности", – говорится в сообщении.
К проведению этого мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотный авиация Воздушных Сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.
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"С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам", - уточнили в Командовании.
Отмечено, что боевые стрельбы проходят "исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права". В командовании добавили, что в рамках подготовки к стрельбе просчитали риски и приняли все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний.
"Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет может осуществляться исключительно в целях провокации", – отметили в Командовании.
Напомним, из-ракетных испытаний, которые пройдут в Херсонской области, планируют закрыть воздушное пространство над Черным морем.