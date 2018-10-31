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Через випробування зенітних ракет над Чорним морем закриють повітряний простір

Через випробування зенітних ракет над Чорним морем закриють повітряний простір

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На початку листопада в Херсонській області пройдуть ракетні випробування, через які буде закрито повітряний простір над Чорним морем. Таку інформацію УНН повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський.

“У Херсонській області будуть розпочаті контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет різної дальності”, — зазначив Струтинський.

Офіційна дата буде названа у четвер, 1 листопада. Орієнтовно, за словами речника командування, випробування будуть проведені з 1 по 4 листопада.

Струтинський підтвердив також, що у зв’язку з ракетними стрільбами повітряний простір над Чорним морем буде закрито на період проведення випробувань.

“Так, лише у окремому районі, де будуть проводитись контрольно-льотні випробування”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, раніше в Україні успішно пройшов черговий етап випробувань реактивних снарядів РС-80 “Оскол” калібру 80 мм.

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