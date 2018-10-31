Из-за испытаний зенитных ракет над Черным морем закроют воздушное пространство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В начале ноября в Херсонской области пройдут ракетные испытания, из-за которых будет закрыто воздушное пространство над Черным морем. Такую информацию УНН сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.
"В Херсонской области будут начаты контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет различной дальности", - отметил Струтинский.
Официальная дата будет названа в четверг, 1 ноября. Ориентировочно, по словам представителя командования, испытания будут проведены с 1 по 4 ноября.
Струтинский подтвердил также, что в связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто на период проведения испытаний.
"Так, только в отдельном районе, где будут проводиться контрольно-летные испытания", - отметил он.
Как сообщал УНН, ранее в Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол" калибра 80 мм.