У Міноборони підтвердили загибель одного військового в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один захисник України 1997 року народження", - повідомив Д.Гуцуляк.
Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій сил АТО, з них два сталися на луганському напрямку та один на донецькому. Усі вони були прицільними. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житлові квартали Щастя.