У Міноборони підтвердили загибель одного військового в зоні АТО

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один захисник України 1997 року народження", - повідомив Д.Гуцуляк.

Всього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій сил АТО, з них два сталися на луганському напрямку та один на донецькому. Усі вони були прицільними. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житлові квартали Щастя.