У Мінфіні пояснили, яким чином зарплату вчителів підвищать на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Міністерстві фінансів України пояснили, яким чином заробітна плата вчителів підвищиться не на раніше заявлені 30%, а на 50%. Про це в ефірі “Еспресо ТВ” розповів заступник міністра фінансів України Євгеній Капінус, передає УНН.
“Уряд не так давно оновив розрахунок по споживчому кошику, і він на наступний рік становить 3200. У зв’язку з цим було заплановано, що кожен працівник, який працює весь робочий день, має отримувати відповідне фінансування, яке б давало йому можливість забезпечити ці потреби. Було прийнято рішення щодо підвищення до 3200, але, варто зазначити, що для бюджетної сфери встановлено, що перший тарифний розряд буде на рівні 1600 гривень. Це означає, що від певного рівня кваліфікації всі працівники по тарифній сітці будуть отримувати відповідне підвищення заробітної плати. Так, якщо брати по вчителях, то після прийняття в першому читання бюджету за рахунок підвищення на два тарифних розряди планувалося підвищення заробітної плати вчителів на 30%. Водночас після підвищення тарифного розряду до 1600 гривень, підвищення має сягнути 50%”, − сказав він.
Як повідомляв УНН, освітня субвенція державного бюджету на 2017 рік передбачає 4,5 млрд гривень на підвищення заробітних плат вчителям.