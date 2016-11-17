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15 марта, 19:03 • 110866 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154149 просмотра

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В Минфине пояснили, каким образом зарплату учителей повысят на 50%

В Минфине пояснили, каким образом зарплату учителей повысят на 50%

Киев • УНН

 • 14505 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Министерстве финансов Украины объяснили, каким образом заработная плата учителей повысится не на ранее заявленные 30%, а на 50%. Об этом в эфире "Эспрессо ТВ" рассказал заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус, передает УНН.

"Правительство не так давно обновило расчет по потребительской корзине, и он на следующий год составляет 3 200. В связи с этим было запланировано, что каждый работник, работающий весь рабочий день, должен получать соответствующее финансирование, которое бы давало ему возможность обеспечить эти необходимости. Было принято решение о повышении до 3 200, но, стоит отметить, что для бюджетной сферы установлено, что первый тарифный разряд будет на уровне 1 600 гривен. Это означает, что определенного уровня квалификации все работники по тарифной сетке будут получать соответствующее повышение заработной платы. Так, если брать по учителям, то после принятия в первом чтении бюджета за счет повышения на два тарифных разряда планировалось повышение заработной платы учителей на 30%. В то же время после повышения тарифного разряда до 1600 гривен, повышение должно достичь 50%", - сказал он.

Как сообщал УНН, образовательная субвенция государственного бюджета на 2017 год предусматривает 4,5 млрд гривен на повышение заработных плат учителям.

Украинские Национальные Новости

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