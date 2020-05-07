У Мінекоенерго планують запустити аукціони з "зеленої енергетики"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство енергетики та захисту довкілля планує запустити аукціони щодо відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та заключити з інвесторами меморандум про зміни умов підтримки “зеленої енергетики” на добровільних засадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля. Ольга Буславець поінформувала колегу, що Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ та разом з Прем'єр-міністром України завершити дискусію з інвесторами в цей сектор, щоб заключити меморандум про зміну умов підтримки ВДЕ на добровільних засадах”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Вайчюнас висловив підтримку таким планам і зазначив, що введення аукціонної моделі в його країні повністю себе виправдало і дозволило значно знизити ціну на електроенергію та зберегти привабливість інвестування у ВДЕ.
За словами Буславець, в Україні наразі є профіцит електричної енергії. Країна здійснює технічні та юридичні кроки, щоб синхронізуватись з енергосистемою Континентальної Європи ENTSO-E і співпрацювати з сусідніми країнами в контексті енергетики.
“Під час розмови сторони також обговорили питання диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу, у тому числі з можливістю використання литовського LNG-терміналу, та домовилися посилити співпрацю між українськими та литовськими операторами ГТС у цьому напрямі”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, “зелена енергетика” принесла до бюджету 20 млрд грн податку у 2019 році.