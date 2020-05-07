В Минэкоэнерго планируют запустить аукционы по "зеленой энергетике"

"Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец в формате видеоконференции обсудила с министром энергетики Литовской Республики Жигимантасом Вайчюнасом перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики и защиты окружающей среды. Ольга Буславец проинформировала коллегу, что Минэкоэнерго планирует запустить аукционы ВИЭ и вместе с Премьер-министром Украины завершить дискуссию с инвесторами в этот сектор, чтобы заключить меморандум об изменении условий поддержки ВИЭ на добровольных началах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Вайчюнас выразил поддержку таким планам и отметил, что введение аукционной модели в его стране полностью себя оправдало и позволило значительно снизить цену на электроэнергию и сохранить привлекательность инвестирования в ВИЭ.

По словам Буславец, в Украине теперь профицит электроэнергии. Страна осуществляет технические и юридические шаги, чтобы синхронизироваться с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E и сотрудничать с соседними странами в контексте энергетики.

"Во время разговора стороны также обсудили вопросы диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, в том числе с возможностью использования литовского LNG-терминала, и договорились усилить сотрудничество между украинскими и литовскими операторами ГТС в этом направлении", - добавили в пресс-службе.

Напомним, "зеленая энергетика" принесла в бюджет 20 млрд грн налога в 2019 году.



