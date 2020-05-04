"Зелена" енергетика принесла до бюджету 20 млрд грн податків у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2019 роцы бюджетні відрахування від роботи станцій альтернативної енергетики склали 19,8 млрд грн. Всього з 2010 року “зелена” енергетика принесла 93,7 млрд грн до бюджетів всіх рівнів, передає УНН.
“Уявлення про надвисокі доходи бізнесу від дії „зелених“ тарифів сильно перебільшене. Виплати державі від об’єктів ВДЕ в перші 10 років їх роботи приблизно рівні грошовому потоку інвестора”, — йдеться в статті.
У минулому році сума відрахувань станцій альтернативної енергетики перевищила податкові надходження від “Енергоатому”, що виплатив в бюджет 16,74 млрд грн.
Розвиток галузі стимулюється дією “зелених” тарифів, за якими держава зобов’язується купувати всю електроенергію з відновлюваних джерел. Такий механізм допомагає досягти поставлених урядом цілей з розвитку відновлюваної енергетики та залучати інвестиції в країну.
У 2019 році в проекти ВДЕ було вкладено понад 3,7 млрд євро, що склало близько 4% номінального ВВП України, відзначають автори.
Однак реструктуризація діючих тарифів може зіпсувати сприятливий інвестиційний клімат, а також спровокує появу судових позовів проти держави: “Виглядає так, що замість нових інвестицій і, відповідно, нових робочих місць, пенсій, податків і т.д., Україна буде отримувати мільярдні позови і величезні репутаційні проблеми на глобальному ринку, що неминуче призведе до шалених втрат для кожного громадянина держави”, — коментує партнер і співзасновник юридичної компанії Arzinger Тимур Бондарєв.