"Зеленая" энергетика принесла в бюджет 20 млрд грн налогов в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2019 году бюджетные отчисления от работы станций альтернативной энергетики составили 19,8 млрд грн. Всего с 2010 года “зеленая” энергетика принесла 93,7 млрд грн в бюджеты всех уровней, передает УНН.
“Представление о сверхвысоких доходах бизнеса от действия „зеленых“ тарифов сильно преувеличено. Выплаты государству от объектов ВИЭ в первые 10 лет их работы примерно равны денежному потоку инвестора”, — говорится в статье.
В прошлом году сумма отчислений станций альтернативной энергетики превысила налоговые поступления от “Энергоатома”, выплатившего в бюджет 16,74 млрд грн.
Развитие отрасли стимулируется действием “зеленых” тарифов, по которым государство обязуется покупать всю электроэнергию из возобновляемых источников. Такой механизм помогает достичь поставленных правительством целей по развитию возобновляемой энергетики и привлекать инвестиции в страну.
В 2019 годы в проекты ВИЭ было вложено более 3,7 млрд евро, что составило около 4% номинального ВВП Украины, отмечают авторы.
Однако реструктуризация действующих тарифов может испортить благоприятный инвестиционный климат, а также спровоцирует появление судебных исков против государства: “Выглядит так, что вместо новых инвестиций и, соответственно, новых рабочих мест, пенсий, налогов и т.д., Украина будет получать миллиардные иски и огромные репутационные проблемы на глобальном рынке, что неизбежно приведет к безумным потерям для каждого гражданина государства”, — комментирует партнер и сооснователь юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.