У Міндовкілля розуміють, як мінімізувати наслідки можливих весняних паводків - міністр
Київ • УНН
Міндовкілля розуміє, як мінімізувати будь-який негативний вплив від можливих весняних паводків цього року, спираючись на уроки, винесені з минулорічного рекордного паводку.
У Міндовкілля є розуміння, як мінімізувати будь-який негативний вплив цьогорічного можливого весняного водопілля. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, передає УНН.
Тогорічне водопілля було рекордним для України за останні десятиліття. Цього року ми вже навчені, ми розуміємо, які заходи потрібно вживати для того, щоб максимально пропустити паводок по річці Дніпро і щоб природа завдала мінімальної шкоди людям, які живуть поблизу річки
Він зазначив, що є вільна місткість, адже внаслідок підриву Каховської ГЕС Україна втратила 14 кубічних кілометрів прісної води, яка використовувалася для водопостачання та зрошення.
"Ми маємо на сьогодні вільну ємність, у яку в принципі надлишкову воду ми можемо скидати. Але це не значить, що ми не повинні вживати заходів. Зима цього року була м’якою, відповідно ґрунт не промерз, ґрунт просочений водою, відповідно води, яка буде приходити вище за течією, буде достатньо, і потрібно буде вживати відповідних заходів", - розповів він.
Стрілець повідомив, що для мінімізації наслідків повені та її пропуску Держводагентству були надані відповідні доручення.
"Ми в принципі розуміємо, як зробити так, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив", - сказав Стрілець.
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