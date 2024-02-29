У Міндовкілля розуміють, як мінімізувати наслідки можливих весняних паводків - міністр

У Міндовкілля є розуміння, як мінімізувати будь-який негативний вплив цьогорічного можливого весняного водопілля. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, передає УНН.

Тогорічне водопілля було рекордним для України за останні десятиліття. Цього року ми вже навчені, ми розуміємо, які заходи потрібно вживати для того, щоб максимально пропустити паводок по річці Дніпро і щоб природа завдала мінімальної шкоди людям, які живуть поблизу річки