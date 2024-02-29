В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр

В Минсреды есть понимание, как минимизировать любое негативное влияние возможного весеннего половодья в этом году. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец в эфире телемарафона, передает УНН.

Прошлогоднее половодье было рекордным для Украины за последние десятилетия. В этом году мы уже обучены, мы понимаем, какие меры нужно принимать для того, чтобы максимально пропустить паводок по реке Днепр и чтобы природа нанесла минимальный вред людям, которые живут вблизи реки - сказал Стрилец.

Он отметил, что есть свободная емкость, ведь в результате подрыва Каховской ГЭС Украина потеряла 14 кубических километров пресной воды, которая использовалась для водоснабжения и орошения.

"Мы имеем на сегодня свободную емкость, в которую в принципе избыточную воду мы можем сбрасывать. Но это не значит, что мы не должны принимать меры. Зима в этом году была мягкой, соответственно почва не промерзла, почва пропитана водой, соответственно воды, которая будет приходить выше по течению, будет достаточно, и нужно будет принимать соответствующие меры", - рассказал он.

Стрилец сообщил, что для минимизации последствий наводнения и его пропуска Госводагентству были даны соответствующие поручения.

"Мы в принципе понимаем, как сделать так, чтобы минимизировать любое негативное влияние", - сказал Стрилец.

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