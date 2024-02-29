В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр
Минсреды понимает, как минимизировать любое негативное влияние от возможных весенних паводков в этом году, опираясь на уроки, вынесенные из прошлогоднего рекордного паводка.
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"
Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика
Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию
Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно
Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.
Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника
министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.
Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль
Харьковская, Донецкая и Одесская области больше всего пострадали от российских атак на объекты культурного наследия.
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю
Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.
В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях
Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.