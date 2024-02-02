В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  142585 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  174899 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  152350 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153654 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156495 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138880 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149207 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165601 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168881 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158442 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины".

Экономика •   •  7648 просмотра
В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Война •   •  12005 просмотра
В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

МХП остается крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе Украины, уплатив более 6 млрд грн налогов в 2023 году, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

Новости Бизнеса •   •  5249 просмотра
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия

Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

Война •   •  12905 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия

Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины

Аргентинский суд освободил сына российского олигарха Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по требованию Украины, разрешив ему остаться в Аргентине в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в течение 45 дней.

Криминал и ЧП •   •  9165 просмотра
Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины

Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС

До конца февраля ЕС может проголосовать за выделение Украине 50 миллиардов евро, что позволит стране получить первый транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро в марте.

Экономика •   •  11614 просмотра
Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС

В Киев прибыла глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Киев.

Война •   •  12207 просмотра
В Киев прибыла глава МИД Канады

Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит растаможивать автомобили через приложение "Дія", чтобы устранить человеческий фактор и уменьшить коррупцию.

Экономика •   •  11770 просмотра
Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект

В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Турецкие правоохранители задержали 7 человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах Моссаду.

Новости Мира •   •  8541 просмотра
В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду

Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен

Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.

Криминал и ЧП •   •  8940 просмотра
Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен