В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды
Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины".
В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76
спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе
МХП остается крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе Украины, уплатив более 6 млрд грн налогов в 2023 году, что на 31% больше, чем в предыдущем году.
Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия
Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.
Суд в Аргентине отпустил под подписку о невыезде сына российского олигарха, задержанного по запросу Украины
Аргентинский суд освободил сына российского олигарха Чуркина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по требованию Украины, разрешив ему остаться в Аргентине в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в течение 45 дней.
Первые 1,5 млрд евро помощи от ЕС Украина может получить уже в марте - представитель Украины в ЕС
До конца февраля ЕС может проголосовать за выделение Украине 50 миллиардов евро, что позволит стране получить первый транш помощи в размере 1,5 миллиарда евро в марте.
В Киев прибыла глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Киев.
Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит растаможивать автомобили через приложение "Дія", чтобы устранить человеческий фактор и уменьшить коррупцию.
В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду
Турецкие правоохранители задержали 7 человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах Моссаду.
Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен
Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.