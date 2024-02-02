В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины". Об этом во время форума "United for Nature. Agenda for Ukraine" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба Минприроды, пишет УНН.

Вопрос устойчивого водопользования и "хорошего" состояния вод является вопросом национальной безопасности. В условиях военного бюджета должны найти путь сбалансированного использования водных ресурсов и обеспечить доступность воды для каждого украинца, - отметил Руслан Стрелец.

Детали

Отмечается, что создание Национальной акционерной компании "Вода Украины" обеспечит применение прозрачных рыночных механизмов для бизнеса и доступную, качественную воду для людей.

Как отметили эксперты во время Форума, в результате реформирования сектора и внедрения эффективного менеджмента ожидается 1,4 млрд привлечения средств в ремонт и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры.

Отмечается, что прогнозируемый экономический эффект от реформ - это +1,2% дополнительного роста ВВП Украины ежегодно в результате реализации проекта.

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