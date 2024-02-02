В Україні створять Національну акціонерну компанію "Вода України" - Міндовкілля
Київ • УНН
Для забезпечення моніторингу та контролю за використанням водних ресурсів в Україні планують створити НАК «Вода України».
Для забезпечення моніторингу та контролю за використанням водних ресурсів в Україні планують створити НАК "Вода України". Про це під час форуму "United for Nature. Agenda for Ukraine" заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, повідомляє пресслужба Міндовкілля, пише УНН.
Питання сталого водокористування та "доброго" стану вод є питанням національної безпеки. В умовах воєнного бюджету маємо знайти шлях збалансованого використання водних ресурсів та забезпечити доступність води для кожного українця,
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Зазначається, що створення Національної акціонерної компанії "Вода України" забезпечить застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступну, якісну воду для людей.
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