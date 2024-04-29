У Мінагрополітики підтвердили: поляки розблокували кордон, але переговори продовжаться 7 травня
Київ • УНН
Польські протестувальники розблокували кордон з Україною після переговорів, а наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня.
Польські протестувальники розблокували кордон з Україною, підтвердили у Мінагрополітики у понеділок, вказавши, що переговори між сторонами продовжуватимуться і надалі, наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, пише УНН.
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"Поляки сьогодні вночі розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.
Міністр агрополітики Микола Сольський подякував польським колегам за продуктивну роботу.
"Висловлюємо вдячність польському міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори які тривали були нелегкими, але головне, що ми маємо результат ", - відзначив міністр.
При цьому у міністерстві вказали, що "переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі". "Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію. Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку", - вказали у Мінегрополітики.
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