В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

Польские протестующие разблокировали границу с Украиной, подтвердили в Минагрополитики в понедельник, указав, что переговоры между сторонами будут продолжаться и в дальнейшем, следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая, пишет УНН.

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"Поляки сегодня ночью разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Министр агрополитики Николай Сольский поблагодарил польских коллег за продуктивную работу.

"Выражаем благодарность польскому министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. А также отраслевым ассоциациям обеих стран. Переговоры которые продолжались были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", - отметил министр.

При этом в министерстве указали, что "переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем". "Стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию. Следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая, на ней обсудят условия сотрудничества летом", - указали в Минэгрополитики.

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