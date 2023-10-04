У Military Media Center розповіли, на що спроможні броньовані машини YPR-765
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики броньованих гусеничних машин YPR-765, пише УНН.
Деталі
YPR-765 - сімейство броньованих гусеничних машин на базі американського бронетранспортера М113А1, що виготовлялась нідерландською DAF у співпраці з американською FMC Corp. та Philips. Машина призначена для транспортування і вогневої підтримки особового складу на полі бою. Перші машини стали на озброєння Сил оборони України навесні 2022 року.
Захист
YPR має зварний алюмінієвий корпус, на який навішена рознесена сталева броня. Порожнеча між бронелистами заповнена пінополіуретаном, що покращує плавучість машини. Броня забезпечує захист від вогню легкої стрілецької зброї та захист від 14,5-мм снарядів та наземних мін.
Озброєння
Штатним озброєнням бойової машини є 12,7-мм кулемет (на версії переданій Україні встановлено Browning M2) в одномісній відкритій башті, захищеній броньовими листами на 360°. На БТР можливо також встановити автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм. Посилена версія YPR-765 PRI (була також помічена на фронті) має на озброєнні 25-мм гармату Oerlikon KBA-B02 зі спареним кулеметом FN MAG.
Мобільність
Броньована YPR-765 оснащена двигуном Detroit Diesel Allison 6V-53T потужністю 267 к.с. Максимальна швидкість 13-тонної машини становить 61 км/год. Вона може долати водні перешкоди. Запас ходу до 490 км. Версія YPR, що постачається в Україну, може вмістити до 12 осіб особового складу, включаючи водія, командира та 10 солдатів.
Зазначається, що YPR-765 в бойових умовах російсько-української війни довів свою простоту і надійність. Бойова машина допомагає ефективно нищити ворога, успішно доставляти десант до необхідного місця, відзначається легкою проходимістю, може евакуювати поранених з поля бою.
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