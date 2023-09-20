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Wolfhound TSV: у Military Media Center розповіли, на що здатні британські бронемашини

Wolfhound TSV: у Military Media Center розповіли, на що здатні британські бронемашини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики броньованого автомобіля Wolfhound TSV, пише УНН.

Деталі

Wolfhound TSV - британська колісна броньована машина тактичної підтримки класу MRAP, виробництва Integrated Survivability Technologies. Бронеавтомобіль є шестиколісним вантажним варіантом бронетранспортера Mastiff, який створено на базі південноафриканського Cougar. Машина призначена для транспортування піхоти, військового спорядження, боєприпасів, легкої артилерії, а також для супроводження патрулів. В бойових порядках ЗСУ машина з’явилася наприкінці весни 2022 року.

Захист

Бронювання машини дозволяє витримувати влучання куль калібру 12,7 мм. Гратчасті екрани забезпечують захист від реактивних гранат. V-подібна конструкція підвищує живучість машини та екіпажу, відхиляючи спрямований вибух від наземної міни. Міцність днища витримує вибух міни до 15 кг у тротиловому еквіваленті. Корпус машини оснащується протикумулятивною решіткою для підвищення захисту від осколково-фугасних та протитанкових пострілів.

Зброя

В якості штатного озброєння на Wolfhound використовується 7,62-мм кулемет GPMG. Передані Силам оборони машини озброєні кулеметами 12,7-мм Browning M2HB. У машину зазвичай встановлюється радіостанція Bowman і система створення перешкод для вибухових пристроїв.

Мобільність

Wolfhound оснащений дизельним двигуном Caterpillar C-7 потужністю 330 к.с. у поєднанні з шестиступеневою автоматичною коробкою передач Allison серії 3500 SP. Він може розвивати максимальну швидкість 90 км/год при максимальному запасі ходу до 670 км.

Машини Wolfhound брали участь в операціях зі звільнення Херсонщини та отримали схвальні відгуки від українських десантників. 

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