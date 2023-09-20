Wolfhound TSV: в Military Media Center рассказали, на что способны британские бронемашины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках бронированного автомобиля Wolfhound TSV, пишет УНН.
Детали
Wolfhound TSV - британская колесная бронированная машина тактической поддержки класса MRAP, производства Integrated Survivability Technologies. Бронеавтомобиль является шестиколесным грузовым вариантом бронетранспортера Mastiff, который создан на базе южноафриканского Cougar. Машина предназначена для транспортировки пехоты, военного снаряжения, боеприпасов, легкой артиллерии, а также для сопровождения патрулей. В боевых порядках ВСУ машина появилась в конце весны 2022 года.
Защита
Бронирование машины позволяет выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм. Решетчатые экраны обеспечивают защиту от реактивных гранат. V-образная конструкция повышает живучесть машины и экипажа, отклоняя направленный взрыв от наземной мины. Прочность днища выдерживает взрыв мины до 15 кг в тротиловом эквиваленте. Корпус машины оснащается противокумулятивной решеткой для повышения защиты от осколочно-фугасных и противотанковых выстрелов.
Оружие
В качестве штатного вооружения на Wolfhound используется 7,62-мм пулемёт GPMG. Переданные Силам обороны машины вооружены пулемётами 12,7-мм Browning M2HB. В машину обычно устанавливается радиостанция Bowman и система создания помех для взрывных устройств.
Мобильность
Wolfhound оснащен дизельным двигателем Caterpillar C-7 мощностью 330 л.с. в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Allison серии 3500 SP. Он может развивать максимальную скорость 90 км/ч при максимальном запасе хода до 670 км.
Машины Wolfhound участвовали в операциях по освобождению Херсонщины и получили положительные отзывы от украинских десантников.