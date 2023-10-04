В Military Media Center рассказали, на что способны бронированные машины YPR-765
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках бронированных гусеничных машин YPR-765, пишет УНН.
Детали
YPR-765 - семейство бронированных гусеничных машин на базе американского бронетранспортера М113А1, которая производилась нидерландской DAF в сотрудничестве с американской FMC Corp. и Philips. Машина предназначена для транспортировки и огневой поддержки личного состава на поле боя. Первые машины стали на вооружение Сил обороны Украины весной 2022 года.
Защита
YPR имеет сварной алюминиевый корпус, на который навешена разнесенная стальная броня. Пустота между бронелистами заполнена пенополиуретаном, что улучшает плавучесть машины. Броня обеспечивает защиту от огня легкого стрелкового оружия и защиту от 14,5-мм снарядов и наземных мин.
Вооружение
Штатным вооружением боевой машины является 12,7-мм пулемет (на версии переданной Украине установлен Browning M2) в одноместной открытой башне, защищенной броневыми листами на 360°. На БТР возможно также установить автоматический гранатомет МК19 калибра 40 мм. Усиленная версия YPR-765 PRI (была также замечена на фронте) имеет на вооружении 25-мм пушку Oerlikon KBA-B02 со спаренным пулеметом FN MAG.
Мобильность
Бронированная YPR-765 оснащена двигателем Detroit Diesel Allison 6V-53T мощностью 267 л.с. Максимальная скорость 13-тонной машины составляет 61 км/ч. Она может преодолевать водные препятствия. Запас хода до 490 км. Версия YPR, поставляемая в Украину, может вместить до 12 человек личного состава, включая водителя, командира и 10 солдат.
Отмечается, что YPR-765 в боевых условиях российско-украинской войны доказал свою простоту и надежность. Боевая машина помогает эффективно уничтожать врага, успешно доставлять десант к необходимому месту, отличается легкой проходимостью, может эвакуировать раненых с поля боя.
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