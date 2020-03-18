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У Мілані затримали громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски

У Мілані затримали громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. В італійському Мілані затримали громадянку України, яка незаконно торгувала медичними масками попри заборони виходити на вулиці. Про це пише УНН з посиланням на італійське видання MilanoToday.

“53-річна жінка, громадянка України, була оштрафована в неділю вдень після того, як її спіймали біля супермаркету на вулиці Віа делле-Форза Арматі, коли вона нелегально продавала хірургічні маски”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліція затримала її після телефонного дзвінка від місцевого жителя, який помітив жінку, яка вже не перший день поспіль продавала маски біля вказаного супермаркету.

“Поліцейські дісталися до будівлі супермаркету і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під жилетом”, — додається в повідомленні.

Відзначається, що спроба втечі українки незабаром була припинена. Як тільки її зловили — вона відразу ж зізналася, що намагалася продати маски.

Повідомляється, що жінка була оштрафована за “відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях” і звинувачена у порушенні декрету виданого урядом Італії, що приписує мешканцям півночі країни залишатися вдома, щоб спробувати стримати поширення коронавірусу.

Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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