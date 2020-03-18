В Милане задержали гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски
Киев • УНН
“53-летняя женщина, гражданка Украины, была оштрафована в воскресенье днем после того, как ее поймали возле супермаркета на улице Виа делла-Форза Армати, когда она нелегально продавала хирургические маски”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция задержала ее после телефонного звонка от местного жителя, который заметил женщину, которая уже не первый день подряд продавала маски у указанного супермаркета.
“Полицейские добрались до здания супермаркета и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под жилетом”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что попытка побега украинки вскоре была прекращена. Как только ее поймали — она сразу же призналась, что пыталась продать маски.
Сообщается, что женщина была оштрафована за “отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах” и обвинена в нарушении декрета выданного правительством Италии, предписывающего оставаться дома, дабы попытаться сдержать распространение коронавируса.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.