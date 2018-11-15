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У Миколаївському СІЗО провели загальні обшуки - ув'язнені напали на охорону

У Миколаївському СІЗО провели загальні обшуки - ув'язнені напали на охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У державній установі “Миколаївський слідчий ізолятор” під час загальних обшуків деякі ув’язнені вчинили опір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України.

Загальний обшук в Миколаївському СІЗО проводився у четвер, 15 листопада з залученням зведеного загону групи швидкого реагування (ДБР) Миколаївської області за участю воєнізованого формування Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції.

“В однiй з камер увязненi намагались чинити фiзичний опiр, до трьох осіб було застосовано прийоми рукопашного бою, гумову палицю та кайданки. Один спiвробiтник отримав травму, у зв’язку з чим було викликано поліцiю для оформлення ст. 345 КК України „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“. Санкція даної статті може сягати до чотирнадцяти років позбавлення волі, в залежності від ступеню тяжкості. Також в iншiй камерi двоє засуджених намагались перешкоджати обшуку, відносно них було застосовано прийоми рукопашного бою”, — вказано у повідомленні.

Також наголошується, що за результатами обшуку було вилучено: 21 мобільних телефонів, 21 сiм карти, зарядні пристрої у кількості 18 шт., 23 одиниці колюче-ріжучих предметів, 10 колод гральних карт, 48 одиниць забороненого посуду, 18 спiралей (тени), 100 г. сухих дрiжджiв, 10 одиниць спортiнвентару, 20 кг. продуктів, якi потребують термiчноi обробки та ціла машина хламу.

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