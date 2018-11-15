В Николаевском СИЗО провели общие обыски - заключенные напали на охрану

Общий обыск в Николаевском СИЗО проводился в четверг, 15 ноября с привлечением сводного отряда группы быстрого реагирования (ГБР) Николаевской области с участием военизированного формирования Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

“В одной из камер заключенные пытались оказать физическое сопротивление, к трем лицам были применены приемы рукопашного боя, резиновую палку и наручники. Один сотрудник получил травму, в связи с чем была вызвана полиция для оформления ст. 345 УК Украины „Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“. Санкция данной статьи может достигать четырнадцати лет лишения свободы, в зависимости от степени тяжести. Также в другой камере двое осужденных пытались препятствовать обыску, в отношении них были применены приемы рукопашного боя”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что по результатам обыска было изъято: 21 мобильный телефон, 21 сим-карту, 18 зарядных устройств, 23 единицы колюще-режущих предметов, 10 колод игральных карт, 48 единиц запрещенной посуды, 18 нагревательных спиралей (ТЭНов), 100 грамм сухих дрожжей , 10 единиц спортинвентаря, 20 килограмм продуктов, которые требуют термической обработки и целая машина хлама.