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У Миколаїв поступово подають воду - мер

У Миколаїв поступово подають воду - мер

Київ • УНН

 • 1194556 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram повідомив, що у місто поступово подають воду, пише УНН.

Цитата

"Фахівці МКП "Миколаївводоканал" поступово подають у місто воду. Станом на 6:00, відновлено електропостачання до насосних станцій. На заповнення системи потрібен час", - повідомив Сєнкевич.

Деталі

Він пояснив, що для уникнення гідравлічних ударів спочатку спускають повітря з мережі, а потім наповнюють водою.

За повідомленнями, води не було з 23 листопада через відключення електроенергії по місту.

Доповнення

У середині квітня російські військові обстріляли водогін, який постачає воду з річки Дніпро на Херсонщині до Миколаєва. Місто опинилося без централізованої подачі питної води. 

12 листопада Олександр Сєнкевич повідомив, що уже розпочато роботу для відновлення водопостачання.

Так, працівники комунального підприємства "Миколаївводоканал" 14 листопада повідомили, що розпочали ремонт водогону "Дніпро-Миколаїв".

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