В Николаев постепенно подают воду - мэр

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"Специалисты ГКП "Николаевводоканал" постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00, возобновлено электроснабжение к насосным станциям. На заполнение системы нужно время", - сообщил Сенкевич.

Детали

Он объяснил, что во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух с сети, а затем наполняют водой.

По сообщениям, воды не было с 23 ноября из-за отключения электроэнергии по городу.

Дополнение

В середине апреля российские военные обстреляли водопровод, поставляющий воду из реки Днепр в Херсонской области в Николаев. Город оказался без централизованной подачи питьевой воды.

12 ноября Александр Сенкевич сообщил, что уже начата работа по восстановлению водоснабжения.

Так, работники коммунального предприятия "Николаевводоканал" 14 ноября сообщили, что начали ремонт водопровода "Днепр-Николаев".