У Миколаєві згоріли дві вантажівки KAMAZ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні у Миколаєві згоріли дві вантажівки KAMAZ. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем водіїв, передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“... о 04:00 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобілів KAMAZ на вул. Космонавтів у м Миколаєві”, — йдеться у повідомленні.
На місце прибули два відділення 4 Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
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“О 04:34 пожежу локалізували, о 04:53 — ліквідували на площі 20 м кв, її ймовірна причина — необережне поводження з вогнем водіїв”, — повідомили рятувальники.
Загалом від ДСНС працювало 12 осіб та 3 одиниці техніки. На місці також працювали співробітники поліції.