В Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 14583 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 24472 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 41765 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 80698 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 142867 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 146759 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 206328 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199374 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 421265 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231359 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 31489 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 24204 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 29129 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 26004 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 18272 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 174835 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 161700 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 248629 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 421249 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 525767 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 80670 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53803 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51990 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58528 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88877 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ

Киев • УНН

 • 19092 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем водителей, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаеве сгорели два грузовика KAMAZ

"... в 04:00 по экстренному номерому 101 поступило сообщение о пожаре автомобилей KAMAZ на ул. Космонавтов в г. Николаеве", - говорится в сообщении.

На место прибыли два отделения 4 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Днепра произошел масштабный пожар на складах

"В 4:34 пожар был локализован, в 4:53 - ликвидировали на площади 20 м кв, ее вероятная причина - неосторожное обращение с огнем водителей", - сообщили спасатели.

Всего из ГСЧС работало 12 человек и 3 единицы техники. На месте также работали сотрудники полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46