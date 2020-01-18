Під Дніпром сталася масштабна пожежа на складах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Під Дніпром сталася масштабна пожежа в складському приміщенні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Повідомлення про пожежу в складській будівлі по вулиці Садова села Новоолександрівка Дніпровського району рятувальники отримали 18-го січня 9:15.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині складського приміщення. Вогнем пошкоджено автозапчастини та упаковку (картон та поліетилен) всередині приміщення складу на загальній площі 400 кв. м. Також сталося часткове руйнування даху будівлі на площі 200 кв. м", - вказали у ДСНС.
О 10:42 пожежу локалізовано та о 11:00 ліквідовано. Гасили пожежу у посиленому складі - до її ліквідації було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 54 рятувальники.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали життя вже 133 людей.