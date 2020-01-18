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Под Днепром произошел масштабный пожар на складах

Киев • УНН

 • 22791 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Под Днепром произошел масштабный пожар в складском помещении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Под Днепром произошел масштабный пожар на складах

Сообщение о пожаре в складском здании по улице Садовая села Новоалександровка Днепровского района спасатели получили 18-го января 9:15.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в середине складского помещения. Огнем повреждено автозапчасти и упаковку (картон и полиэтилен) внутри помещения склада на общей площади 400 кв. м. Также произошло частичное разрушение крыши здания на площади 200 кв. м" - указали в ГСЧС.

В 10:42 пожар локализован и в 11:00 ликвидирован. Тушили пожар в усиленном составе - к его ликвидации были привлечены 14 единиц пожарно-спасательной техники и 54 спасателя.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.

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