Под Днепром произошел масштабный пожар на складах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Под Днепром произошел масштабный пожар в складском помещении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре в складском здании по улице Садовая села Новоалександровка Днепровского района спасатели получили 18-го января 9:15.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в середине складского помещения. Огнем повреждено автозапчасти и упаковку (картон и полиэтилен) внутри помещения склада на общей площади 400 кв. м. Также произошло частичное разрушение крыши здания на площади 200 кв. м" - указали в ГСЧС.
В 10:42 пожар локализован и в 11:00 ликвидирован. Тушили пожар в усиленном составе - к его ликвидации были привлечены 14 единиц пожарно-спасательной техники и 54 спасателя.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.