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У Миколаєві вводять "карантинні" перепустки для транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Миколаєві обмежують пасажирські перевезення в громадському транспорті та вводять спеціальні перепустки через збільшення кількості хворих на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.

Цитата:

"Відповідно до протоколу позачергового засідання комісії ТЕБ та НС міста Миколаєва від 22.03.2021р №4 поновлено обмеження на пасажирські перевезення… Працівники установ чи організацій критичної інфраструктури та установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, мають оформити спеціальні перепустки для забезпечення проїзду своїх працівників в громадському транспорту Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, йдеться, зокрема про сферу охорони здоров’я, продовольчого забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, суб'єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл.

"Перепустки вводяться у дію з 24 березня 2021 року", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що перевезення здійснюється за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Доповнення

У Миколаєві з 24 березня запроваджують жорсткіший карантин через критичне збільшення кількості хворих на COVID-19.

В Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу 3 тисячі.

В Миколаївській області за 21 березня зафіксовано 301 випадків COVID-19.

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